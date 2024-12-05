«Геленджик станет как Бордо»: Винный курорт на Кубани быстро окупится
Денис Руденко заявил НСН, что у нового проекта от рестораторов Левицкого и Новикова не будет проблем с окупаемостью, так как летом Краснодарский край полон туристов.
Винные курорты существуют во всем мире и пользуются особой популярностью среди туристов, «Белый мыс» в Геленджике привлечет всех гостей Краснодарского края, заявил НСН ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.
Рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков ранее сообщили, что планируют создать в Геленджике винный курорт «Белый мыс» к весне 2025 года. На территории разместятся 20 заведений, музей российского вина и школа сомелье. Руденко рассказал об успешных аналогах проекта.
«Это, безусловно, поспособствует повышению туристического интереса к Геленджику. У нас есть удачный пример, когда совмещен отель и винная сторона туризма. «Мрия» - это похожий проект в Крыму, центр пользуется большим спросом. Любые варианты, когда есть и музейная часть, и рестораны, и винная часть, привлекают туристов. Подобные образовательные и развлекательные центры есть во всем в мире, не только у нас. Есть, например, огромный город вина в городе Бордо. Там и музеи, и бары, и винотеки, это очень популярное место», - рассказал он.
Он также назвал два основных фактора, которые повлияли на выбор Геленджика для расположения такого центра.
«Во-первых, Геленджик – это тот город, куда относительно не так сложно попасть сегодня. Сочи – это у нас единственный пока рабочий аэропорт, это тоже имеет некоторый вес. Это удобнее, чем Краснодар, Анапа или Новороссийск. Во-вторых, Геленджик сейчас активно перестраивают, это город с неплохой инфраструктурой. Вблизи сосредоточены несколько современных проектов виноделия. Поэтому выбор в принципе понятен. Я думаю, с окупаемостью у проекта проблем не будет. У нас сейчас южный отдых сильно востребован, курорты Краснодарского края недостатка туристов не испытывают. Летом на поезд практически никогда нет билетов», - заключил собеседник НСН.
Ранее замглавы Минсельхоза Максим Увайдов предложил создать «Винный гид» стран БРИКС. По его словам, подобный проект на ежегодной основе реализуется в России, что позволяет проводить масштабное исследование и выявлять лучшие отечественные вина, и было бы полезно выявлять лучшие вина дружественных стран БРИКС, передает «Радиоточка НСН».
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