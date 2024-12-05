В Геленджике откроют первый в мире курорт для любителей вина

Уточняется, что площадь винного города составит более 40 тысяч квадратных метров. В нем появится более 20 заведений. Также в партнерстве с Аркадием Новиковым откроются флагманский ресторан «Белый мыс» и городское кафе «Чайка кричала».

Помимо прочего на территории курорта будут работать лаборатория, дегустационные залы, винотека с самой большой коллекцией российского вина, а также интерактивный музей, посвященный российскому виноделию. Проект будет полностью коммерческим, без привлечения государственного финансирования.

По данным издания, идею названия «Белый мыс» предложила команда Артемия Лебедева. В Геленджике уже есть две главные географические точки — Толстый мыс и Тонкий мыс, само слово «мыс» является для города главным географическим атрибутом. Ожидается, что «Белый мыс» станет третьей важной точкой для Геленджика.

Ранее замглавы Минсельхоза Максим Увайдов предложил создать «Винный гид» стран БРИКС. По его словам, подобный проект на ежегодной основе реализуется в России, что позволяет проводить масштабное исследование и выявлять лучшие отечественные вина, и было бы полезно выявлять лучшие вина дружественных стран БРИКС, передает «Радиоточка НСН».

