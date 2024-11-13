Роскачество: Качество российского вина выросло на 12% за год

Качество российского вина в среднем за год увеличилось на 12%, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что 755 вин прошли лабораторные испытания, показатели отечественных производителей он назвал потрясающими, отметив, что лучший прирост в качестве продемонстрировали игристые вина – 27%.

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До этого Минсельхоз России предложил создать «Винный гид» стран БРИКС, с заявлением выступил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов. Он отметил, что такой проект на ежегодной основе реализуется в России, что позволяет проводить масштабное исследование и выявлять лучшие отечественные вина.

Винный эксперт Антон Обрезчиков ранее назвал одни из самых тонких отечественных вин, отдельно выделив Syrah бренда «Николаев и сыновья», а также Syrah Олега Репина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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