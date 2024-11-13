Роскачество: Качество российского вина выросло на 12% за год

До этого Минсельхоз России предложил создать «Винный гид» стран БРИКС, с заявлением выступил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов. Он отметил, что такой проект на ежегодной основе реализуется в России, что позволяет проводить масштабное исследование и выявлять лучшие отечественные вина.

Винный эксперт Антон Обрезчиков ранее назвал одни из самых тонких отечественных вин, отдельно выделив Syrah бренда «Николаев и сыновья», а также Syrah Олега Репина, передает «Радиоточка НСН».

