«Пресловутый Max»: Россиянам за границей рекомендовали с запасом пополнить счет телефона
Ассоциация туроператоров России после заявления о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) рекомендовала отечественным туристам за границей, или гражданам, которые только собираются в зарубежную поездку, с запасом пополнить счет телефона.
Там призвали быть готовыми включить роуминг. В АТОР также напомнили про альтернативы WhatsApp и Telegram для голосовых вызовов. Это другие зарубежные мессенджеры, VK-мессенджер, «пресловутый Max» и звонки с помощью соцсети «Одноклассники».
Как заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян, несколько звонков в роуминге, даже входящих, могут существенно ударить по бюджету, а при нулевом балансе оставить без средств связи.
К осени будет полностью заблокирована возможность голосовых вызовов в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram, но сами мессенджеры блокировать не будут, заявил НСН гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США опровергли урегулирование на Украине по образцу Палестины
- Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников
- «Пресловутый Max»: Россиянам за границей рекомендовали с запасом пополнить счет телефона
- СМИ: США предложат России разработку редкоземельных металлов на Аляске
- СМИ: Трамп может принять условия России по урегулированию конфликта на Украине
- США временно сняли часть санкций для проведения саммита на Аляске
- Орбан: Украина потерпела поражение и не будет сама определять свое будущее
- Аналитики не ждут снятия санкций после переговоров Путина и Трампа
- Продюсер предложил оплатить приезд Пэрис Джексон на «Интервидение» ради пиара
- Туроператоры: саммит Путина и Трампа не изменит спрос на поездки в Аляску
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru