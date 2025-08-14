«Пресловутый Max»: Россиянам за границей рекомендовали с запасом пополнить счет телефона

Ассоциация туроператоров России после заявления о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) рекомендовала отечественным туристам за границей, или гражданам, которые только собираются в зарубежную поездку, с запасом пополнить счет телефона.

Россиянам подсказали альтернативы при блокировке звонков через Telegram и WhatsApp

Там призвали быть готовыми включить роуминг. В АТОР также напомнили про альтернативы WhatsApp и Telegram для голосовых вызовов. Это другие зарубежные мессенджеры, VK-мессенджер, «пресловутый Max» и звонки с помощью соцсети «Одноклассники».

Как заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян, несколько звонков в роуминге, даже входящих, могут существенно ударить по бюджету, а при нулевом балансе оставить без средств связи.

К осени будет полностью заблокирована возможность голосовых вызовов в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram, но сами мессенджеры блокировать не будут, заявил НСН гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
ТЕГИ:БлокировкаТуризмТуристыМобильная СвязьМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры