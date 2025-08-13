«Сегодня звонки в этих мессенджерах становятся нестабильными. Сейчас пока можно говорить, но это больше похоже на муку. Скорее всего, к осени будет полностью заблокирована возможность голосовых вызовов. Сейчас уже на 10-20% увеличилось число звонков у операторов. Также есть переток пользователей в другие мессенджеры», - рассказал он.

При этом, по его словам, полной блокировки мессенджеров не ожидается.

«Мошенники будут и в отечественных сервисах работать. Просто именно звонки имеют больший психологический вес, чем сообщения. Поэтому голосовые вызовы – это наибольшее зло в этом смысле. Поэтому это позволит сохранить работу иностранных мессенджеров в России, но отключить голосовые услуги. Если бы эти компании находились официально в России, имели бы юридические лица, ситуации была бы лучше», - добавил собеседник НСН.

Значительная доля пользователей перейдет в мессенджер Max после блокировки звонков в WhatsApp и Telegram, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

