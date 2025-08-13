Назван срок блокировки голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram
Гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков заявил НСН, что полной блокировки мессенджеров не ожидается.
К осени будет полностью заблокирована возможность голосовых вызовов в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram, но сами мессенджеры блокировать не будут, заявил НСН гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков.
Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram принимаются в России. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве указали, что данные меры принимаются для противодействия преступникам «в соответствии с материалами правоохранительных органов». Кусков отметил, что это поможет в борьбе с мошенниками.
«Сегодня звонки в этих мессенджерах становятся нестабильными. Сейчас пока можно говорить, но это больше похоже на муку. Скорее всего, к осени будет полностью заблокирована возможность голосовых вызовов. Сейчас уже на 10-20% увеличилось число звонков у операторов. Также есть переток пользователей в другие мессенджеры», - рассказал он.
При этом, по его словам, полной блокировки мессенджеров не ожидается.
«Мошенники будут и в отечественных сервисах работать. Просто именно звонки имеют больший психологический вес, чем сообщения. Поэтому голосовые вызовы – это наибольшее зло в этом смысле. Поэтому это позволит сохранить работу иностранных мессенджеров в России, но отключить голосовые услуги. Если бы эти компании находились официально в России, имели бы юридические лица, ситуации была бы лучше», - добавил собеседник НСН.
Значительная доля пользователей перейдет в мессенджер Max после блокировки звонков в WhatsApp и Telegram, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Назван срок блокировки голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram
- Трамп ответил американским СМИ, назвавшим встречу на Аляске «победой Путина»
- В России призвали снять с продажи «радиационные» китайские гибридные авто
- «Влюбился сразу!»: Вокалист «Гран-КуражЪ» о тандеме рока и актеров в «Гладиаторе»
- СМИ: Люди застряли на аттракционе в московском парке «Сказка»
- «Прививка от хорошего»: Войтинский о «школьном» списке фильмов Шахназарова
- Политолог Топорнин объяснил, почему Еврокомиссии не удастся сменить Орбана
- Ученый Прудник призвал не прерывать в РФ пилотируемую космонавтику
- Минцифры назвало условие для разблокировки звонков в Telegram и WhatsApp
- Роскомнадзор заявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru