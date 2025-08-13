Россиянам подсказали альтернативы при блокировке звонков через Telegram и WhatsApp
Разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил НСН, что переходить на другие иностранные сервисы нет смысла.
Значительная доля пользователей перейдет в мессенджер Max после блокировки звонков в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Звонков по WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ) и Telegram в РФ больше не будет. Информацию подтвердила уже вторая журналистка — Ксения Собчак. Накануне о скором бане звонков сообщила близкая к властям Анастасия Кашеварова. В Сети нашли еще одну бесплатную замену на этом фоне — Google Meet. Также продолжает работать сервис «Яндекс Телемост». Геллер оценил перспективы разных аналогов.
«Подобных сервисов звонков очень много, всех не заблокируешь. Тут цель – самые массовые каналы заблокировать по звонкам. Какое-то время люди будут искать удобные для себя варианты. В Max никаких ограничений не ожидается, поэтому значительная доля пользователей перейдет туда», - отметил он.
Геллер уверен, что переходить на другие иностранные сервисы нет смысла.
«Что касается других альтернатив, опасен любой массовый продукт. Потому что мошенникам для своей деятельности важна большая аудитория. Им нет смысла в локальных продуктах этим заниматься, где маленькая аудитория. Google Meet с точки зрения пользовательской безопасности не хуже, чем тот же Telegram, но компания не соблюдает законодательство в РФ, поэтому переходить на него, строить свой бизнес на нем, не лучший вариант. Вероятно, что в таком случае придется переходить еще куда-то», - заключил собеседник НСН.
Минцифры в скором времени примет решение о блокировке звонков через зарубежные мессенджеры, заявил НСН гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков.
