Значительная доля пользователей перейдет в мессенджер Max после блокировки звонков в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Звонков по WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ) и Telegram в РФ больше не будет. Информацию подтвердила уже вторая журналистка — Ксения Собчак. Накануне о скором бане звонков сообщила близкая к властям Анастасия Кашеварова. В Сети нашли еще одну бесплатную замену на этом фоне — Google Meet. Также продолжает работать сервис «Яндекс Телемост». Геллер оценил перспективы разных аналогов.