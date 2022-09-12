Активный отдых и новые направления: В РСТ заявили об успешном летнем турсезоне

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристический поток в России с мая по август 2022 года составил около 25 млн человек — больше, чем в 2021 году. При этом она указала на сокращение турпотока в Крым на 19% относительно 2021 года. Илья Уманский отметил, что в этом году внутренний туризм стимулировался разными причинами.

«По нашим оценкам, сезон достаточно успешно прошел в России. Причиной тому стали, в том числе, ограничения, связанные с выездным туризмом. Выезд в значительной степени просел по причинам, связанным с недостатком авиационной перевозки и ограничениями, связанными с возможностью вылетов наших самолетов. Это повлияло на стимулирование внутреннего туризма. В целом, активность работы государства по направлению развития внутреннего туризма тоже дает свои плоды. В частности, программа туристического кешбэка, которая становится все более популярной. Впечатление о прошедшем сезоне позитивное, несмотря на то, что хватает сложностей. Например, ограничения на полеты внутри страны по самым популярным туристическим направлениям», - сказал Уманский.

По его словам, из-за ограничений на авиаперелеты на южном направлении россияне стали ездить по другим городам страны и расширять географию поездок.