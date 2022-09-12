Активный отдых и новые направления: В РСТ заявили об успешном летнем турсезоне
Россияне значительно расширили географию своих поездок по стране и стали предпочитать активные формы туризма, отметил в эфире НСН Илья Уманский.
Летний туристический сезон в России прошел успешно, при этом россияне стали чаще ездить в Дагестан и Мурманскую область, рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристический поток в России с мая по август 2022 года составил около 25 млн человек — больше, чем в 2021 году. При этом она указала на сокращение турпотока в Крым на 19% относительно 2021 года. Илья Уманский отметил, что в этом году внутренний туризм стимулировался разными причинами.
«По нашим оценкам, сезон достаточно успешно прошел в России. Причиной тому стали, в том числе, ограничения, связанные с выездным туризмом. Выезд в значительной степени просел по причинам, связанным с недостатком авиационной перевозки и ограничениями, связанными с возможностью вылетов наших самолетов. Это повлияло на стимулирование внутреннего туризма. В целом, активность работы государства по направлению развития внутреннего туризма тоже дает свои плоды. В частности, программа туристического кешбэка, которая становится все более популярной. Впечатление о прошедшем сезоне позитивное, несмотря на то, что хватает сложностей. Например, ограничения на полеты внутри страны по самым популярным туристическим направлениям», - сказал Уманский.
По его словам, из-за ограничений на авиаперелеты на южном направлении россияне стали ездить по другим городам страны и расширять географию поездок.
«Значительно расширилась география поездок, на это повлиял как раз фактор закрытия неба на южном направлении. Люди поехали изучать страну в абсолютно разных направлениях. Мы отмечали бурный рост таких направлений, как Дагестан, Мурманская область, Республика Карелия. Значительно увеличился турпоток в Башкирию, Татарстан, Алтайский край. Кроме того, увеличилось количество людей, которые в этом году отправились на Дальний Восток. Хочется отметить увеличение активных форм туризма. Недавно мы обсуждали тему увеличения количества туристических походов по стране. Мы видим, что расширяется география предложений всевозможных сплавов и конных маршрутов», - указал Уманский.
Также гендиректор «АЛЕАН» отметил, что осенью основной спрос среди россиян ожидается также на южное направление. Несмотря на трудность с транспортной доступностью, россияне хотят всеми способами продлить себе лето, подчеркнул Уманский.
«Спрос традиционно высокий. Думаю, что основной спрос придется также на южное направление. С наступлением холодной поры года туристы хотят себе продлить лето или хотя бы побыть в тепле осенью. Но, кроме этого, мы видим, что в целом спрос на отдых и выходного дня держится на высоком уровне. В частности, жители Москвы активно выезжают в Подмосковье и среднюю полосу России», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что полуостров за прошедшее лето посетили 4,2 миллиона туристов, что на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года. Он отмечал, что снижение числа отдыхающих связано с временной приостановкой авиасообщения.
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