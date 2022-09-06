Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо работать над укреплением позиций России в сфере туризма на международной арене, сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании президиума Госсовета по развитию туризма он назвал обоснованным выход РФ из Всемирной туристской организации.
Глава государства подчеркнул, что туризм должен быть вне политики, так как он играет огромную роль в выстраивании партнёрства и взаимопонимания, и многие желают работать с Россией.
«В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Партнёров достаточно, и у многих из них есть желание работать с Россией», – заключил российский лидер.
Ранее Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разными уровнями дохода, сообщает RT.
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