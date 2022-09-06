Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо работать над укреплением позиций России в сфере туризма на международной арене, сообщает пресс-служба Кремля.

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На заседании президиума Госсовета по развитию туризма он назвал обоснованным выход РФ из Всемирной туристской организации.

Глава государства подчеркнул, что туризм должен быть вне политики, так как он играет огромную роль в выстраивании партнёрства и взаимопонимания, и многие желают работать с Россией.

«В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Партнёров достаточно, и у многих из них есть желание работать с Россией», – заключил российский лидер.

Ранее Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разными уровнями дохода, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ТуризмРоссияВладимир Путин
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