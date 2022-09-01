Аксенов: Крым за лето посетили 4,2 млн туристов

По его словам, снижение числа отдыхающих связано с временной приостановкой авиасообщения. Аксенов отметил, что всего за январь-август этого года турпоток на полуостров превысил 5,26 миллиона туристов, 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, а 17% по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли в республику на поезде, увеличилось в 2,5 раза, подчеркнул Аксенов.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в пресс-центре НСН отмечал, что туристическая загрузка Крыма этим летом составляла порядка 60%. По его словам, нельзя сказать, что текущий сезон оказался успешным для полуострова.

