ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для граждан России, сообщает РИА Новости.
Об этом заявила комиссар Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон.
По её словам, начиная с 12 сентября въезд в ЕС будет разрешен только для членов семей, постоянно проживающих в Евросоюзе и российским журналистам.
«Больше нет причин доверять русским. Для россиян быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом, это привилегия. И эту привилегию мы больше не хотим отдавать русским», — подчеркнула еврокомиссар.
Ранее Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией.
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