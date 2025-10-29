Вэнс заявил, что США пытаются поддерживать отношения с Россией и Украиной
29 октября 202513:56
США пытаются поддерживать конструктивные отношения как с Россией, так и с Украиной. Как пишет RT, об этомзаявил американский вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он пояснил, что это связано с желанием Вашингтона завершить российско-украинский конфликт.
«И я думаю, что у президента США Дональда Трампа также очень хорошие рабочие отношения со всеми сторонами, как и у меня», - заключил политик.
Ранее Вэнс заявил, что Москва столкнется с последствиями в случае отказа от добросовестных переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
