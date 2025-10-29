«Страшнее, чем в МВД!»: Воспитателям в детсадах призывали немедленно поднять зарплаты
Мало того, что из детских садов уходят воспитатели, умеющие работать с особенными детьми, так еще и стали отсутствовать так называемые "нулевые классы" для подготовки к школе, рассказал Юрий Оболонский.
Сегодня текучка воспитателей в детских садах серьезнее, чем в МВД, так как им приходится работать за мизерные зарплаты, а специалисты для инклюзивных детей практически исчезли. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.
В России хотят увеличить минимальную компенсацию за детский сад, пишет РИА Новости. Согласно инициативе депутатов Госдумы, минимальный размер компенсации предлагается поднять на 20 п.п. - с 20% до 40% за первого ребёнка, с 50% до 70% - за второго и с 70% до 90% - за третьего и последующих детей. Облонский поприветствовал инициативу и рассказал о серьезной просадке в зарплатах воспитателей.
«Если депутаты выделят какую-то компенсацию на детский сад – это очень хорошо. Сейчас даже в детских садах Москвы существует серьезная проблема с финансированием. На западе, например, родители жаловались, что сократили зарплаты воспитателей, группы начали объединять, и, мало того, исчезли инклюзивщики - преподаватели, работающие с особенными ребятами. Если их нет, то ситуация в группе и в детском саду мгновенно ухудшается, потому что таким детям нужно особое внимание. У нас сейчас в некоторых детских садах и их просто нет. Люди просто не хотят идти за мизерные зарплаты. С сентября недофинансирование усилилось. Текучка там гораздо страшнее, чем в МВД. Это сказывается и на родителях, которые чувствуют себя некомфортно, понимая, что дети в детском саду могут остаться без воспитателя и без того уровня образования, к которому они привыкли», - рассказал он.
Также Облонский обратил внимание депутатов и на другую проблему – отсутствие подготовительных классов в детском саду к школе.
«У родителей нарисовалась проблема, когда в детском саду подготовка к школе просто отсутствует. Раньше можно было записаться в так называемый "школьный класс" и пройти минимальную подготовку. Сейчас доходит до того, что родителям приходиться платить по 100 тысяч рублей. Хотелось бы и на это обратить внимание депутатов. Нужно сделать "нулевой класс" в детском саду, и чтобы это было за удобоваримые деньги, которые мог бы заплатить любой бюджетник», - подытожил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо подумать над развитием в России системы яслей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Микропенсии» зумеров: Как работодатели реагируют на пробелы в резюме
- Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в повышении обороноспособности РФ
- Путин: Россия испытала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой
- Суд в Санкт-Петербурге снова арестовал уличную певицу Наоко
- Гендиректором МХАТ им. Горького стала Елена Булукова
- Никто не выживет: Кинотеатры резко ответили на призыв Певцова запретить попкорн
- Путин заявил, что россияне мало едят рыбы и морепродуктов
- «Страшнее, чем в МВД!»: Воспитателям в детсадах призывали немедленно поднять зарплаты
- Трампу грозит «объявление войны» при попытке пойти на третий срок
- Вэнс заявил, что США пытаются поддерживать отношения с Россией и Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru