«Страшнее, чем в МВД!»: Воспитателям в детсадах призывали немедленно поднять зарплаты

Мало того, что из детских садов уходят воспитатели, умеющие работать с особенными детьми, так еще и стали отсутствовать так называемые "нулевые классы" для подготовки к школе, рассказал Юрий Оболонский.

Сегодня текучка воспитателей в детских садах серьезнее, чем в МВД, так как им приходится работать за мизерные зарплаты, а специалисты для инклюзивных детей практически исчезли. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

В России хотят увеличить минимальную компенсацию за детский сад, пишет РИА Новости. Согласно инициативе депутатов Госдумы, минимальный размер компенсации предлагается поднять на 20 п.п. - с 20% до 40% за первого ребёнка, с 50% до 70% - за второго и с 70% до 90% - за третьего и последующих детей. Облонский поприветствовал инициативу и рассказал о серьезной просадке в зарплатах воспитателей.

«Если депутаты выделят какую-то компенсацию на детский сад – это очень хорошо. Сейчас даже в детских садах Москвы существует серьезная проблема с финансированием. На западе, например, родители жаловались, что сократили зарплаты воспитателей, группы начали объединять, и, мало того, исчезли инклюзивщики - преподаватели, работающие с особенными ребятами. Если их нет, то ситуация в группе и в детском саду мгновенно ухудшается, потому что таким детям нужно особое внимание. У нас сейчас в некоторых детских садах и их просто нет. Люди просто не хотят идти за мизерные зарплаты. С сентября недофинансирование усилилось. Текучка там гораздо страшнее, чем в МВД. Это сказывается и на родителях, которые чувствуют себя некомфортно, понимая, что дети в детском саду могут остаться без воспитателя и без того уровня образования, к которому они привыкли», - рассказал он.

Также Облонский обратил внимание депутатов и на другую проблему – отсутствие подготовительных классов в детском саду к школе.

«У родителей нарисовалась проблема, когда в детском саду подготовка к школе просто отсутствует. Раньше можно было записаться в так называемый "школьный класс" и пройти минимальную подготовку. Сейчас доходит до того, что родителям приходиться платить по 100 тысяч рублей. Хотелось бы и на это обратить внимание депутатов. Нужно сделать "нулевой класс" в детском саду, и чтобы это было за удобоваримые деньги, которые мог бы заплатить любой бюджетник», - подытожил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо подумать над развитием в России системы яслей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
