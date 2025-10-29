Сегодня текучка воспитателей в детских садах серьезнее, чем в МВД, так как им приходится работать за мизерные зарплаты, а специалисты для инклюзивных детей практически исчезли. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

В России хотят увеличить минимальную компенсацию за детский сад, пишет РИА Новости. Согласно инициативе депутатов Госдумы, минимальный размер компенсации предлагается поднять на 20 п.п. - с 20% до 40% за первого ребёнка, с 50% до 70% - за второго и с 70% до 90% - за третьего и последующих детей. Облонский поприветствовал инициативу и рассказал о серьезной просадке в зарплатах воспитателей.