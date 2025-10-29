Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке дронов ВСУ
Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке украинских дронов. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, трагедия произошла в Шебекино, где украинские FPV-дроны атаковали производственное предприятие. В результате погиб мужчина, пострадали ещё три человека.
Кроме того, мирная жительница была ранена в селе Замостье Грайворонского округа, где беспилотник атаковал коммерческий объект. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона пострадали женщина и мужчина.
Ранее Гладков заявил, что в результате удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского городского округа Белгородской области пострадали десять мирных жителей, в том числе двое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
