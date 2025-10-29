Шнуров пообещал сохранить русские мотивы в своем творчестве
29 октября 202513:49
Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью ТАСС заявил, что в его творчестве часто присутствуют русские мотивы.
Комментируя выход нового альбома «Поролоновая свадьба», он пояснил, что это связано с тем, что он - русский.
«А значит, от русских мотивов мне не избавиться», - заключил музыкант.
Ранее Шнуров заявил «Радиоточке НСН», что мат является неотъемлемой частью русского языка.
