Володин призвал ввести спецсчета для пенсий иноагентов

Перечислять пенсиии россиянам, которые признаны в РФ иноагентами и проживают за пределами страны, следует перечислять на спечсчета. Как пишет RT, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, предавшие страну граждане «ходят по городам европейским», а пенсию получают из России.

«Надо это на спецсчёт перечислять... Пускай приезжает... ответит по заслугам», - указал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому доходы иноагентов в России от продажи и аренды недвижимости, дивиденды и авторские отчисления, будут зачисляться на спецсчета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

