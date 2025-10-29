Песков: Путин объяснил решение о размещении «Орешника» в Белоруссии
Президент России Владимир Путин уже объяснял решение о размещении ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь главы Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что комплекс «Орешник» планируют поставить на боевое дежурство в декабре.
Как напомнил представитель Кремля, несколько месяцев назад Владимир Путин объяснял решение относительно этого вооружения.
«Путин давал объяснение на этот счет. В Минске была совместная пресс-конференция двух лидеров, там об этом говорилось», - подчеркнул Песков.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика получит комплекс «Орешник» к концу текущего года.
