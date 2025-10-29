ВС России освободили Вишневое в Днепропетровской области
29 октября 202512:55
Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Вишневое в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток»... освободили населенный пункт Вишневое», - отметили в ведомстве.
Минобороны подчеркнуло, что силы группировки продвинулись в глубину обороны украинской армии.
Ранее бойцы «Востока» освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также днепропетровскую Егоровку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке дронов ВСУ
- Средний чек абонентов вырос на 20% из-за блокировки звонков в мессенджерах
- Володин призвал ввести спецсчета для пенсий иноагентов
- «Жить вечно - невыносимо!»: Стоянов о финале сериала «Вампиры средней полосы»
- ВС России освободили Вишневое в Днепропетровской области
- Песков: Путин объяснил решение о размещении «Орешника» в Белоруссии
- СМИ: В Саудовской Аравии построят стадион на крыше небоскреба
- Почти 17 млн россиян оформили самозапрет на кредиты
- Набиуллина: Существенного переукрепления курса рубля нет
- Готовьте 60 тысяч: У россиян появился шанс на прямые авиарейсы с Японией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru