ВС России освободили Вишневое в Днепропетровской области

Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Вишневое в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток»... освободили населенный пункт Вишневое», - отметили в ведомстве.

Минобороны подчеркнуло, что силы группировки продвинулись в глубину обороны украинской армии.

Ранее бойцы «Востока» освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также днепропетровскую Егоровку.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
