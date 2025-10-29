После блокировки звонков в мессенджерах россияне стали выбирать тарифы с большим количеством минут, между тем стоимость тарифов растет год от года — только в 2025 году прирост составил порядка 10%. Об этом НСН заявил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Россияне стали больше звонить по телефону после блокировки звонков в мессенджерах, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что, начиная с августа, голосовой трафик вырос в среднем более чем на четверть по всей стране и более чем на 50% в Москве. По словам Кускова, сейчас пользователи стали переходить на тарифы с большим количеством минут, а цены на услуги операторов связи растут постоянно.