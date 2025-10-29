Средний чек абонентов вырос на 20% из-за блокировки звонков в мессенджерах

Блокировка звонков в мессенджерах вынудила россиян переходить на тарифы с большим количеством минут, сказал НСН Денис Кусков.

После блокировки звонков в мессенджерах россияне стали выбирать тарифы с большим количеством минут, между тем стоимость тарифов растет год от года — только в 2025 году прирост составил порядка 10%. Об этом НСН заявил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Россияне стали больше звонить по телефону после блокировки звонков в мессенджерах, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что, начиная с августа, голосовой трафик вырос в среднем более чем на четверть по всей стране и более чем на 50% в Москве. По словам Кускова, сейчас пользователи стали переходить на тарифы с большим количеством минут, а цены на услуги операторов связи растут постоянно.

В Госдуме заявили, что за передачу sim-карт третьим лицам с 1 сентября грозит штраф

«Сам факт отключения звонков в мессенджерах приводит к тому, что люди, которые раньше использовали тарифные планы с небольшим количеством минут и большим количеством трафика, приобретают другие тарифные планы с большим количеством минут, что, естественно, ведет к повышению оплаты их услуг, то есть речь идет не о повышении цен на услуги операторов. За последние несколько месяцев средний чек за месяц, который оплачивают абоненты, вырос на 15-20%. К росту стоимости услуг запрет звонков не приводит, ведь операторы по сути ничего не делают. Ценовые характеристики повышаются каждый год — в этом году рост составил около 10%, в следующем году индексация будет зависеть от уровня инфляции, курса рубля и цепочки приобретения активного оборудования в зависимости от уровня санкций, которые будут на тот период», — сказал Кусков.

Ранее Кусков заявил, что если у человека более 20 сим-карт, ему заблокируют доступ к ним с 1 ноября, а потом предложат выбрать, какие номера оставлять. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

