Средний чек абонентов вырос на 20% из-за блокировки звонков в мессенджерах
Блокировка звонков в мессенджерах вынудила россиян переходить на тарифы с большим количеством минут, сказал НСН Денис Кусков.
После блокировки звонков в мессенджерах россияне стали выбирать тарифы с большим количеством минут, между тем стоимость тарифов растет год от года — только в 2025 году прирост составил порядка 10%. Об этом НСН заявил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Россияне стали больше звонить по телефону после блокировки звонков в мессенджерах, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что, начиная с августа, голосовой трафик вырос в среднем более чем на четверть по всей стране и более чем на 50% в Москве. По словам Кускова, сейчас пользователи стали переходить на тарифы с большим количеством минут, а цены на услуги операторов связи растут постоянно.
«Сам факт отключения звонков в мессенджерах приводит к тому, что люди, которые раньше использовали тарифные планы с небольшим количеством минут и большим количеством трафика, приобретают другие тарифные планы с большим количеством минут, что, естественно, ведет к повышению оплаты их услуг, то есть речь идет не о повышении цен на услуги операторов. За последние несколько месяцев средний чек за месяц, который оплачивают абоненты, вырос на 15-20%. К росту стоимости услуг запрет звонков не приводит, ведь операторы по сути ничего не делают. Ценовые характеристики повышаются каждый год — в этом году рост составил около 10%, в следующем году индексация будет зависеть от уровня инфляции, курса рубля и цепочки приобретения активного оборудования в зависимости от уровня санкций, которые будут на тот период», — сказал Кусков.
Ранее Кусков заявил, что если у человека более 20 сим-карт, ему заблокируют доступ к ним с 1 ноября, а потом предложат выбрать, какие номера оставлять. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке дронов ВСУ
- Средний чек абонентов вырос на 20% из-за блокировки звонков в мессенджерах
- Володин призвал ввести спецсчета для пенсий иноагентов
- «Жить вечно - невыносимо!»: Стоянов о финале сериала «Вампиры средней полосы»
- ВС России освободили Вишневое в Днепропетровской области
- Песков: Путин объяснил решение о размещении «Орешника» в Белоруссии
- СМИ: В Саудовской Аравии построят стадион на крыше небоскреба
- Почти 17 млн россиян оформили самозапрет на кредиты
- Набиуллина: Существенного переукрепления курса рубля нет
- Готовьте 60 тысяч: У россиян появился шанс на прямые авиарейсы с Японией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru