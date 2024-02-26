«Сто тысяч на двоих»: Турция манит россиян скидками на летний отдых
Альтернативой отдыху в Турции могут стать Шри-Ланка и страны Ближнего Востока, а Египет сегодня сравнялся по ценам с ОАЭ, заметно проигрывая в качестве, сказал в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.
Турция одумалась после «мальдивских цен» на отдых прошлым летом и сейчас предлагает россиянам скидки до 50%, заявил в интервью НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Ранее СМИ сообщили, что турецкие отельеры снизили стоимость проживания на 20%. При этом, по данным, Альянса туристических агентств, стоимость отдыха в Турции наоборот может подняться в этом году на 5-7%.
«Снижение цен уже произошло, потому что у многих отелей действует акция "ранее бронирование", много номеров уже забронировано по скидочным ценам. Если бронировать сейчас, скидки доходят до 50% от стоимости проживания. Такие варианты могут быть до середины апреля. По таким акциям недельный отдых на двоих может уложиться в районе плюс-минус 100 тысяч рублей, включая перелет (если не брать август)», - сказал Арутюнов.
Он также назвал страны, которые будут конкурировать с Турцией за летний отдых россиян.
«И Шри-Ланка, и все страны Ближнего Востока активно продвигают себя летом, - Оман, Катар, Бахрейн. Кроме того, есть Таиланд, правда, там летом немножко портится погода. Сейшелы и Маврикий немножко подороже, но для тех, кто выбирает дорогие отели в Турции, это вполне интересная альтернатива. В прошлом году стоимость туров в Турцию в августе была дороже отелей аналогичного уровня на Мальдивах, причем в некоторых случаях эта разница была существенной, на 40-50%. Сейчас эти люди развернутся и уже не будут даже спрашивать цену отдыха в Турции. Эмираты те же самые, - летом туда перелет дешевле и большие скидки на отели. Египет сейчас уступает Эмиратам, качество несопоставимое, а цены примерно одинаковые, поэтому при всем богатстве выбора россияне выбирают ОАЭ», - отметил гендиректор «Арт-тур».
Он также объяснил, в чем просчитались турки в прошлом году.
«Наученные горьким опытом прошлого сезона, в этом году они поумнее себя повели. Тогда они в самом начале дали очень высокие цены и наш народ стал разворачиваться в сторону других направлений. В июле они стали снижать цены, но было поздно, потому что они упустили момент раннего бронирования. Сейчас это проходит лучше. Этому может помешать только то, что некоторые турецкие банки отказываются принимать денежные переводы из России. У нас пока все работает, но у некоторых коллег есть трудности. Если они продолжатся и в ходе сезона, это затруднит нашу работу по продаже Турции», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что спрос россиян на отдых в теплых странах 14 февраля вырос на 39%. В топе направлений для празднования Дня влюбленных стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Шри-Ланка, Египет и Мальдивы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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