«Дороже на 20-30%»: Сколько стоит отдых за рубежом на Новый год
Цена на заграничные путевки резко выросла из-за повышения стоимости перевозок, сказал НСН Илья Уманский.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с НСН назвал наиболее популярные у россиян зарубежные курорты на новогодние праздники.
«Открылись курорты в Юго-Восточной Азии. На фоне малой доступности отдыха в Европе идет переориентация туристов на другие направления. Помимо традиционных (Турция, Египет и так далее), добавился Таиланд, активно бронируются Дубай, ОАЭ, хорошо продается Куба. В целом туроператоры говорят о высоком спросе на зарубежные поездки», — указал он.
Аналитик отметил, что в этом году стоимость заграничного отдыха резко увеличилась.
«Здесь ключевые изменения произошли в стоимости перевозок. Помимо некоторого повышения цен на проживание, увеличились затраты на дорогу ввиду дефицита транспортных мощностей. В целом стоимость отдыха за рубежом на новогодние праздники выросла на 20-30%», — заключил эксперт.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов призвал не прекращать выдачу виз гражданам из недружественных стран.
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