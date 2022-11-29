«Дороже на 20-30%»: Сколько стоит отдых за рубежом на Новый год

Цена на заграничные путевки резко выросла из-за повышения стоимости перевозок, сказал НСН Илья Уманский.

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с НСН назвал наиболее популярные у россиян зарубежные курорты на новогодние праздники.

«Стало легче жить»: В гостиничном бизнесе оценили текущее состояние отрасли

«Открылись курорты в Юго-Восточной Азии. На фоне малой доступности отдыха в Европе идет переориентация туристов на другие направления. Помимо традиционных (Турция, Египет и так далее), добавился Таиланд, активно бронируются Дубай, ОАЭ, хорошо продается Куба. В целом туроператоры говорят о высоком спросе на зарубежные поездки», — указал он.

Аналитик отметил, что в этом году стоимость заграничного отдыха резко увеличилась.

«Здесь ключевые изменения произошли в стоимости перевозок. Помимо некоторого повышения цен на проживание, увеличились затраты на дорогу ввиду дефицита транспортных мощностей. В целом стоимость отдыха за рубежом на новогодние праздники выросла на 20-30%», — заключил эксперт.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов призвал не прекращать выдачу виз гражданам из недружественных стран.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЦеныРоссиянеНовый ГодТуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры