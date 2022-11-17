«Стало легче жить»: В гостиничном бизнесе оценили текущее состояние отрасли

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что российский гостиничный рынок за первые три квартала 2022 года смог преодолеть прошлогоднее сокращение клиентов, но при этом восстановиться до допандемийного уровня не смог. В частности, восстановлению мешает сложная ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, где загрузка отелей традиционно зависит от иностранных гостей. Участники рынка рассчитывают, что в следующем году динамика изменится, и надеются на рост внутреннего турпотока на фоне растущей изоляции России. Колесников заявил, что пока о закрытии отелей говорить рано.

«Мы привыкли жить в том состоянии, в котором живем сейчас. Последние три года для туриндустрии, мягко говоря, непростые, так что радуемся любым изменениям к лучшему. Тяжелее всего было, пожалуй, в начале пандемии. Если сравнить сегодняшнюю ситуацию с началом 2020 года, то сейчас, на мой взгляд, стало легче жить», — сказал Колесников.

Также собеседник НСН рассказал о том, как на гостиничный бизнес повлияла спецоперация на Украине.

«Начало СВО 24 февраля 2022 года, конечно, стало серьезным ударом, однако недели через две-три мы постепенно восстановились. Лето прошло спокойно, с верой в то, что идет улучшение. В сентябре с введением частичной мобилизации ситуация вновь накалилась, через месяц началась отмена новогодних броней. После объявления Путиным окончания частичной мобилизации жизнь постепенно стала возвращаться в гостиничный бизнес. Вообще наша отрасль быстро реагирует на настроения общества», — отметил предприниматель.

Также Колесников отметил, что гостиницам, работающим на общей системе налогообложения, существенно облегчило жизнь введение с 1 июля 2022 года нулевой ставки НДС сроком на пять лет.

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров рассказал, как обстоят дела с мини-гостиницами и гест-хаусами.

«Каждый выживает по-своему. Судя по тем гостиницам, экономику которых я знаю, расположенным от Калининграда до Владивостока, могу сказать, что ситуация не критическая. Конечно, есть регионы, где имеются определенные сложности, например, Краснодарский край. Даже в приграничной с Украиной Курской области ситуация хуже ожидаемой, но не критическая», — заявил он.

Посетовал Колесников на то, что иностранный туризм в России сейчас фактически сошел на нет.

«Зарубежных гостей сейчас крайне мало. Можно сказать, что иностранный туризм в России умер. Единичные случаи в расчет можно не брать. Не приезжают к нам и китайцы, что связано, главным образом, с пандемией. Вся надежда у нас на внутренний туризм, а это достаточно сложное явление, ведь есть такие его виды, как спортивный сегмент, школьный сегмент, ограниченный каникулами. Помогла нам программа кешбэка, но планируется уменьшение его объема и изменение порядка работы с ним. В целом причин для паники нет, но и хорошего мало», — отметил собеседник НСН.

В заключение предприниматель рассказал о прогнозах на развитие гостиничного бизнеса в будущем.

«Все бюджеты я рассчитываю чуть выше подоходного потока 2022 года, ниже допандемийного 2019 года и отбрасывая 2020 и 2021 годы, их нет смысла брать в расчет из-за пандемии. Мне представляется, что доходы увеличатся, также ожидаю рост цен на естественные монополии и на коммунальные платежи. Повторюсь, большим подспорьем стала нулевая ставка НДС. Предполагаю, что для крупного бизнеса 2023 год будет лучше текущего, если не добавятся новые негативные моменты, например, связанные со спецоперацией», — подытожил Колесников.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский оценил введение нового туристического сбора.

