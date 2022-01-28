«Дефицит кадров»: В Союзе турагентств объяснили причины жалоб россиян на гостиницы

«Потому что сейчас отдых внутри страны – это основной тренд в связи с пандемией. Но существует проблема нехватки персонала. Мы, по понятной причине, получили внутренний скачек, и многие отели просто не справляются с ним с учетом кадровой политики и подготовки кадров», - рассказал он.

При этом представитель союза считает, что «жалобы, которые поступали в Ростуризм, можно делить на несколько частей».

«Потому что прошлым летом очень активно работал частный сектор, который официально не является признанными и аттестованными гостиницами. Поэтому надо выяснять, жаловались ли люди на официальные отели, подтвержденной «звездности», или это были дома частного сектора, потому что на них тоже жаловались», - добавил Голов.

Он отметил, что сейчас сложно сказать, где чаще отдыхают россияне: в Турции или в России на Черном море.