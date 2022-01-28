«Дефицит кадров»: В Союзе турагентств объяснили причины жалоб россиян на гостиницы
Представитель Союза турагентств Сергей Голов считает, что путешественники могли жаловаться в Ростуризм не только на «звездные» отели, но и на неофициальных «частников».
Основные проблемы российской туриндустрии заключаются в нехватке и непрофессионализме кадров. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Ранее «Известия» сообщили, что в 2021 году Ростуризм получил около 200 жалоб на гостиницы, уровень сервиса которых не соответствовал заявленному. Отмечается, что в курортных городах нашей страны очень много отелей низкого уровня, которые просто «рисуют» себе звезды. При этом, по словам Голова, «ситуация с каждым днем меняется в лучшую сторону».
«Потому что сейчас отдых внутри страны – это основной тренд в связи с пандемией. Но существует проблема нехватки персонала. Мы, по понятной причине, получили внутренний скачек, и многие отели просто не справляются с ним с учетом кадровой политики и подготовки кадров», - рассказал он.
При этом представитель союза считает, что «жалобы, которые поступали в Ростуризм, можно делить на несколько частей».
«Потому что прошлым летом очень активно работал частный сектор, который официально не является признанными и аттестованными гостиницами. Поэтому надо выяснять, жаловались ли люди на официальные отели, подтвержденной «звездности», или это были дома частного сектора, потому что на них тоже жаловались», - добавил Голов.
Он отметил, что сейчас сложно сказать, где чаще отдыхают россияне: в Турции или в России на Черном море.
«Все по возможностям, а в первую очередь – по ситуации. Сейчас люди едут отдыхать и туда, и туда. Но та же самая программа «Туристический кэшбэк» от Ростуризма дала положительный результат и в прошлом году, и в этом. Я думаю, что мы получим потоки, разделенные в определенном процентном соотношении», - заключил Голов.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если власти заставят «частников» платить налоги от сдачи жилья туристам, то цены вырастут незначительно, но будут и неоспоримые «плюсы».
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