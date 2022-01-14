«Определенный круг»: В союзе туриндустрии рассказали, кому нужны вакцинные туры
Вакцинные туры составляют крайне небольшую часть от общего числа заграничных путешествий, однако включение в эту отрасль Турции хорошо для россиян, считает вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Вакцинный туризм пока что не очень популярен в России, однако присутствие в этом сегменте Турции привлекательно для россиян, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее власти Турции официально разрешили прививать иностранцев используемыми в стране вакцинами. Минздрав Турции объявил, что прибывающие в страну российские туристы могут привиться двухкомпонентными вакцинами от коронавируса Pfizer и Sinovac.
«Турция стала очередной страной, которая предлагает вакцинные туры. Они стали пользоваться спросом с сентября прошлого года. В общем объеме поездок это не очень большое количество путешествий, из 7,7 млн выехавших с целью туризма из России в прошлом году вакцинными турами в среднем пользовались не более пяти тысяч туристов в месяц. Но возможность вакцинироваться или ревакцинироваться в стране, в которую недорогой и недолгий перелет и большая гостиничная инфраструктура, будет дополнительно привлекать определенный круг туристов с гуманитарными целями для поездок как раз в те страны, где еще не зарегистрированы российские вакцины», - рассказал он.
Вице-президент РСТ отметил, что многие страны с развитым туристическим сектором уже предоставляют такие услуги.
«Вакцинными турами в другие страны, а сейчас для этого открыты и Хорватия, и Сербия, и Армения, и Болгария, и Греция, занимаются специализированные компании, которые делают туры с медицинскими целями. Поэтому и организацией таких поездок занимаются профильные операторы в этой области. Вакцинный туризм не является массовым сегментом туризма, это очень незначительное количество в общем объеме туристических поездок», - объяснил Горин.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что россияне потратили на вакцинные туры за рубеж около 310 млн рублей, всего за прививкой от коронавируса из страны выезжали более 6 тысяч граждан.
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