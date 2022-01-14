«Определенный круг»: В союзе туриндустрии рассказали, кому нужны вакцинные туры

Вакцинный туризм пока что не очень популярен в России, однако присутствие в этом сегменте Турции привлекательно для россиян, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее власти Турции официально разрешили прививать иностранцев используемыми в стране вакцинами. Минздрав Турции объявил, что прибывающие в страну российские туристы могут привиться двухкомпонентными вакцинами от коронавируса Pfizer и Sinovac.