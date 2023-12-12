«Пляжи подорожали вдвое!»: В туриндустрии объяснили популярность санаториев
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал НСН, что отдых в санаториях России нужно бронировать за полгода.
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН заявил, что российские санатории пользовались ошеломительной популярностью в этом году из-за сильно подорожавшего пляжного отдыха.
Ранее стало известно, что почти половина российских туристов в 2023 году столкнулась с отказами в бронировании отдыха в санаториях из-за нехватки мест.
«В этом году пляжный отдых был очень дорогой, цены увеличили почти на 100% по сравнению с прошлым годом. В курортных регионах, где у нас есть санатории, наблюдается элементарная нехватка объектов размещения, они не могут удовлетворить весь спрос количеством тех курортов, которые есть», - сказал собеседник НСН.
По его словам, бронировать отдых в российских санаториях нужно примерно за полгода.
«Россиянам, которые хотят отдохнуть в здравницах России, можно посоветовать заранее бронировать места, где-то за полгода. Большинство так и делают», - заключил эксперт.
Ранее стало известно, что около 42% гостей санаториев возвращаются на следующий год в приглянувшуюся им лечебницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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