Карелия стала самым популярным регионом России для экотуризма
Карелия, Байкал и Мурманская область возглавили список самых популярных регионов для экотуризма зимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора «Алеан».
«В лидерах спроса среди зимних экотуров – Карелия (54 процента бронирований), Байкал (18 процентов) и Мурманская область (17 процентов), Алтай (8 процентов), Северный Кавказ (3 процента)», – отмечается в сообщении.
Стоимость четырехдневного тура в новогодние каникулы в Карелию на двоих начинается от 68,4 тысячи рублей, тур на Байкал на 5 дней будет стоить от 133,4 тысячи, в Мурманскую область на три дня — от 106,6 тысячи. При этом поездка на двоих на Северный Кавказ на 3 дня обойдется в сумму от 60,9 тысячи рублей, а на Алтай на 6 дней – от 90-111 тысяч.
По данным «Алеан», повышенный спрос на поездки в Карелию зимой связан с тем, что туры включают посещение не только природных достопримечательностей, но и резиденции карельского Деда Мороза, а также традиционные развлечения – катание на собачьих и оленьих упряжках. Кроме того, экотуристы посещают незамерзающие водопады Ахвенкоски и Кивач и горный парк «Рускеала».
При этом на Байкале туристов привлекают торосы, «космический лед», катание на коньках, экспедиции на хивусе, ледяные гроты и пещеры острова Ольхон. Пик бронирований приходится на середину февраля-март, когда все озеро сковано льдом.
В Мурманской области туристы зимой могут увидеть северное сияние, посетить природный парк «Териберка», увидеть пляж с камнями-«драконьими яйцами» и замерзший Батарейский водопад.
По данным туроператора, путешественники выбирают Алтай из-за необыкновенных пейзажей и разнообразия красок, а Северный Кавказ чаще всего предпочитают любители горнолыжного отдыха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru