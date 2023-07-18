Названы самые популярные процедуры у россиян в санаториях

Согласно данным, 17% опрошенных возвращаются ради повторного курса косметологических процедур, причем 4% делают это два раза в год. четверть опрошенных всегда выбирает один санаторий, даже если посещает заведение не ежегодно. 41% граждан выбирают место размещения в зависимости от настроения.

Среди предпочитаемых услуг клиенты называют массаж, талассотерацию и серные ванны.

39% опрошенных готовы тратить на бьюти-терапию половину от стоимости проживания и более, 18% заплатят до 20% от стоимости проживания, а 12% вовсе не готовы платить за дополнительные услуги.

