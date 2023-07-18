Названы самые популярные процедуры у россиян в санаториях
Около 42% гостей санаториев возвращаются на следующий год в приглянувшуюся им лечебницу, следует из данных опроса AZIMUT Hotels, который имеется в распоряжении «Газеты.Ru».
Согласно данным, 17% опрошенных возвращаются ради повторного курса косметологических процедур, причем 4% делают это два раза в год. четверть опрошенных всегда выбирает один санаторий, даже если посещает заведение не ежегодно. 41% граждан выбирают место размещения в зависимости от настроения.
Среди предпочитаемых услуг клиенты называют массаж, талассотерацию и серные ванны.
39% опрошенных готовы тратить на бьюти-терапию половину от стоимости проживания и более, 18% заплатят до 20% от стоимости проживания, а 12% вовсе не готовы платить за дополнительные услуги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru