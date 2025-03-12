«Ездят на машинах»: Семейный отдых в России подорожал за год на 10%
Спрос на семейный отдых в России только растет, россияне с детьми все чаще предпочитают отправляться в путешествие по стране на личном автомобиле, сказал НСН Сергей Ромашкин.
Туроператоры надеются, что отдых внутри России в 2026 году не подорожает, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Россияне в последние месяцы менее охотно планируют летние путешествия с детьми: спрос на семейные туры упал на 17%, на детские авиабилеты - на 30% год к году, сообщила ранее газета «Известия». Ромашкин отметил, что темпы роста цена на семейных отдых внутри России снижаются.
«Спрос на семейный отдых только растет. В частности, последние несколько лет растут семейные поездки на личных автомобилях. Соответственно, эти туристы остаются в стороне от билетных покупок, на основе которых может собираться статистика. Подорожали все регионы, вопрос в размерах этого подорожания, в среднем - 10-11% год к году. Крым подорожал на 5%, Санкт-Петербург – на 7%, Москва – на 9%. Это неплохие показатели, потому что в 2024 году среднее подорожание составило 15% по сравнению с показателями 2023 года. Таким образом, можно сказать, что темпы роста замедляются. Мы надеемся, что 2026 год может быть вообще без подорожания», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил НСН, что в марте-апреле начинается активный рост числа бронирований туров на лето, популярностью сегодня пользуется Крым и Краснодарский край, но ситуация с разливом мазута снизила бронь в Анапе в два раза.
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