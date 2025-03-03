Сергей Собянин: Рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году

Рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году. Это на 3% больше, чем в 2019 году, который был для туристической отрасли наиболее успешным. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что приблизительно треть внутреннего туристического потока приходится на Центральный федеральный округ, 17-18% — на Санкт-Петербург, Свердловскую область, Татарстан, Краснодарский край, ЯНАО и ХМАО. Все чаще приезжают в Москву индивидуальные туристы из стран Ближнего Востока и Китая.

Наибольшим спросом у туристов пользуются ВДНХ, благоустроенные московские парки и исторический центр, а также международные деловые события и яркие фестивали.

Средняя заполняемость трех-, четырех- и пятизвездочных отелей в 2024 году составила 78%, однако во время масштабных мероприятий данный показатель мог составлять свыше 90%.

Туротрасль принесет в бюджет Москвы 225 млрд рублей, отметил Собянин. По его словам, это поможет сделать столицу привлекательнее и комфортнее.

