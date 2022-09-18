У россиян стали популярными для путешествий неожиданные регионы

По данным издания, загрузка отелей Чувашской Республики в первом полугодии 2022 года выросла на 49% больше, чем в 2021 году, и на 14%, чем в доковидном периоде. Всего треть номеров в гостиницах и санаториях республики были свободными летом, рассказали в администрация региона.

Программа кешбэка также увеличила спрос среди российских туристов на «непляжные» направления, выросла популярность экотуризма, круизов, культурно-познавательных поездкок, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Так, Рост турпотока составил от 5 до 40% в такие регионы как Дальний Восток, Сибирь, Русский Север и Арктика.

По итогам «осеннего» этапа распродажи туров с кешбэком вошли Краснодарский край, Кавминводы, Петербург, Москва и Крым. Также россияне приобретали уры в Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал, Приморье, горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.

Летний туристический сезон в России прошел успешно, при этом россияне стали чаще ездить в Дагестан и Мурманскую область, рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«По нашим оценкам, сезон достаточно успешно прошел в России. Причиной тому стали, в том числе, ограничения, связанные с выездным туризмом. В целом, активность работы государства по направлению развития внутреннего туризма тоже дает свои плоды. В частности, программа туристического кешбэка, которая становится все более популярной. Впечатление о прошедшем сезоне позитивное, несмотря на то, что хватает сложностей», - сказал Уманский.

