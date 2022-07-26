«Кабинеты путешественников»: Россиян призвали прививаться перед поездкой за рубеж
Андрей Продеус отметил, что профилактические мероприятия зачастую необходимы и для путешествий по России.
В России есть специальные кабинеты путешественников, в которых граждане могут получить консультации перед поездкой в экзотические страны, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.
«Все зависит от того, куда человек едет. Для этого есть кабинеты путешественников, куда человек приходит, говорит, куда собирается, доктор уже решает. В первой инфекционной больнице есть такая возможность и в других учреждениях. По целому ряду заболеваний нет прививок, там необходимо проходить профилактику», - сказал он.
Со своей стороны, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус подчеркнул, что и посольства стран на своих сайтах публикуют всю необходимую информацию о прививках для туристов.
«Когда человек едет в какую-то экзотическую страну, я рекомендую изучить информацию. Большинство посольств на своих сайтах четко пишут, какие профилактические мероприятия требуются для путешественников. Сейчас даже по России нужно изучать информацию, ехать в Сибирь без прививки клещевого энцефалита нельзя», - рассказал он.
По словам экспертов, об этом надо думать заранее – за несколько месяцев до поездки.
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