Пассажиры рейса из Самары в Анталью ждут вылета почти сутки

Борт должен был вылететь 24 сентября в 04:05 по местному времени (03:05 мск), однако теперь время отправления указано как 03:45 25 сентября.

В авиакомпании заявили, что вынуждены перенести рейс для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна. Перевозчик указал, что на время ожидания пассажиров разместили в терминале аэропорта, им предоставляют напитки и горячее питание.

Приволжская транспортная прокуратура для пассажиров организовала мобильную приемную. Ведомство проверит обстоятельства задержки и соблюдение авиакомпанией обязательств перед клиентами.

Telegram-канал Baza пишет, что более 300 пассажиров и вовсе устроили бунт в самарском аэропорту — рейс постоянно переносят. Представители компании не дают конкретной информации, размещение в отелях для всех пассажиров также не предлагают.

Ранее стало известно, что из-за тайфуна в Китае около 600 россиян не могут вылететь домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

