Пассажиры рейса из Самары в Анталью ждут вылета почти сутки
В аэропорту Самары около суток задерживается вылет рейса ZF-3025 авиакомпании Azur Air в Анталью, сообщают «Ведомости».
Борт должен был вылететь 24 сентября в 04:05 по местному времени (03:05 мск), однако теперь время отправления указано как 03:45 25 сентября.
В авиакомпании заявили, что вынуждены перенести рейс для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна. Перевозчик указал, что на время ожидания пассажиров разместили в терминале аэропорта, им предоставляют напитки и горячее питание.
Приволжская транспортная прокуратура для пассажиров организовала мобильную приемную. Ведомство проверит обстоятельства задержки и соблюдение авиакомпанией обязательств перед клиентами.
Telegram-канал Baza пишет, что более 300 пассажиров и вовсе устроили бунт в самарском аэропорту — рейс постоянно переносят. Представители компании не дают конкретной информации, размещение в отелях для всех пассажиров также не предлагают.
Ранее стало известно, что из-за тайфуна в Китае около 600 россиян не могут вылететь домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
