Отели в Сочи станут дешевле на 40% в конце октября
Отель в горах Сочи «четыре звезды» можно будет найти за четыре тысячи рублей в сутки, в январе такие отели стоят 25-30 тысяч в сутки, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Отели Сочи в конце октября будут минимум на 40% дешевле, чем в летний сезон, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Бархатный сезон считается одним из лучших периодов для поездки в Сочи. Черное море даже в первых числах октября остается вполне теплым – около +20–22 °С. У отдыха в Сочи в бархатном сезоне немало поклонников. Однако продажи туров на черноморский курорт пока отстают от уровня 2024 года или близки к показателям прошлого года, сообщили в АТОР. Мкртчян рассказал о спросе и ценах этой осенью.
«В Анапе спрос снизился на 35-40% из-за мазутной катастрофы, Крым вырос на 26%, в Сочи рост примерно 7%. У нас и в Анапе, и в Геленджике, и в Ялте еще продолжается сезон. Знаковое событие для бархатного сезона Краснодарского края – это открытие аэропорта «Краснодар». Сейчас люди смогут подлететь сюда за 4-5 часов из Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Казани. Раньше нужно было лететь через Москву. В бархатный сезон резко снижается число отдыхающих, особенно детей, так как у них началась школа. И также уже отмечаем заметное снижение цен. Санатории плохо снижают цены, это касается Сочи, Ялты, санатории загружены до середины ноября», - рассказал он.
По его словам, отели начали снижать цены уже с сентября, это касается пляжного отдыха и горнолыжного кластера в Сочи.
«А отели уже начали снижать цены. До 15 сентября снижали цены на 10%, а до конца сентября будут снижать еще на 10%, с 1 октября – еще на 10%, с 15 октября – еще на 10%. Туристы, которые поедут в конце октября, поедут на 40% дешевле, если сравниваем с августом. В октябре, ноябре советую также ехать в горнолыжный кластер Сочи, там цены снижаются очень резко. В ноябре отель пять звезд будет стоить на 50% ниже, хотя снега все еще нет. Вот так еще можно использовать бархатный сезон – для проживания в роскошных отелях за разумные деньги. Отель в четыре звезды можно будет найти за четыре тысячи рублей в сутки. В январе такие отели стоят 25-30 тысяч в сутки. Снижение пятикратное и больше», - добавил собеседник НСН.
В сентябре летний сезон продолжается и в Турции, и в Египте, и на Хайнане, так как в отелях становится меньше детей, и туристы могут насладиться спокойным отдыхом. Об этом НСН рассказал генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
