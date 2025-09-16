«В Анапе спрос снизился на 35-40% из-за мазутной катастрофы, Крым вырос на 26%, в Сочи рост примерно 7%. У нас и в Анапе, и в Геленджике, и в Ялте еще продолжается сезон. Знаковое событие для бархатного сезона Краснодарского края – это открытие аэропорта «Краснодар». Сейчас люди смогут подлететь сюда за 4-5 часов из Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Казани. Раньше нужно было лететь через Москву. В бархатный сезон резко снижается число отдыхающих, особенно детей, так как у них началась школа. И также уже отмечаем заметное снижение цен. Санатории плохо снижают цены, это касается Сочи, Ялты, санатории загружены до середины ноября», - рассказал он.

По его словам, отели начали снижать цены уже с сентября, это касается пляжного отдыха и горнолыжного кластера в Сочи.

«А отели уже начали снижать цены. До 15 сентября снижали цены на 10%, а до конца сентября будут снижать еще на 10%, с 1 октября – еще на 10%, с 15 октября – еще на 10%. Туристы, которые поедут в конце октября, поедут на 40% дешевле, если сравниваем с августом. В октябре, ноябре советую также ехать в горнолыжный кластер Сочи, там цены снижаются очень резко. В ноябре отель пять звезд будет стоить на 50% ниже, хотя снега все еще нет. Вот так еще можно использовать бархатный сезон – для проживания в роскошных отелях за разумные деньги. Отель в четыре звезды можно будет найти за четыре тысячи рублей в сутки. В январе такие отели стоят 25-30 тысяч в сутки. Снижение пятикратное и больше», - добавил собеседник НСН.

В сентябре летний сезон продолжается и в Турции, и в Египте, и на Хайнане, так как в отелях становится меньше детей, и туристы могут насладиться спокойным отдыхом. Об этом НСН рассказал генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

