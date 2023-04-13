«От трех тысяч рублей»: Сколько стоит жить сутки в Крыму на майские праздники
Наталия Стамбульникова в разговоре с НСН рассказала о ценах, загруженности и приоритетных направлениях туристов на майские праздники в Крыму.
Туристы на майские праздники традиционно отдыхают в горах полуострова, в эти дни загрузка отелей приближается к ста процентам, а средняя стоимость суточного проживания составляет примерно три тысячи рублей, рассказала НСН председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова.
«Сейчас у нас превалирует внутрикрымский туризм. И около 80% от брони – это местные жители, а также приехавшие с материка. Самая большая загрузка ложится на плечи горного Крыма – это экоусадьбы, домики, коттеджи. Люди рвутся на природу подальше от береговой линии. На майские праздники «горная» загрузка приближается к ста процентам. Если мы берем срез малого бизнеса, то средняя цена где-то от трех тысяч на двоих в сутки», - сказала Стамбульникова.
По ее словам, первомай является генеральной репетицией для местных отельеров перед большим сезоном.
«Майские праздники для отельеров – это лакмусовая бумага, тренировочная акция к сезону. Какая у тебя в объекте будет загрузка в эти дни, такая будет и в сезон. Поэтому сразу можно оценить ситуацию на перспективу», - добавила собеседница.
В целом прошлогодняя ситуация с потоком туристов ожидается и в этом году, каких-либо кардинальных статистических колебаний в сезон ждать не стоит, отметила она.
«Прошлый год показал, что объекты, которые работают в сезон, были загружены наполовину. В этом году мы ожидаем такую же загрузку, больше – вряд ли, но держать уровень прошлого года должны. В целом цены держатся на уровне прошлого года. Кто-то даже их снизил и предлагает акции из серии «три дни живешь – платишь за два». Всякие «плюшки» в Крыму есть, и выбрать место с приемлемым отдыхом вполне возможно», - подытожила Стамбульникова.
Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, стоит ли решать рабочие проблемы во время отпуска, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле
- Foreign Affairs: США навяжут Зеленскому переговоры с Россией
- В Молдавии лидера партии «Шор» приговорили к 15 годам тюрьмы за кражу денег
- Кабмин постановил проводить ежегодный Международный чемпионат по битве роботов
- Синоптик: перед Пасхой в Москве и области ожидаются ночные заморозки до -3 градусов
- В МВД объяснили увеличение штата спецназа проведением СВО
- Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 500
- Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте
- Балицкий: троих украинских диверсантов задержали в Мелитополе
- Пёс президента Ирландии облаял Джо Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru