Эксперт назвал самые выгодные направления для отдыха на майские праздники
Эксперт по туризму Николай Мельник назвал «Вечерней Москве» самые выгодные направления для отдыха внутри страны и за ее пределами.
В майские праздники ожно остановить свой выбор на Красной Поляне в Сочи, считает Мельник. Правда, искупаться в море в это время не получится, так как море будет еще холодным, добавил он.
В Тюменской области можно поплескаться в горячих источниках, Байкал интересен своим экотуризмом. Можно отправиться в Ленинградскую область с палатками, а также побывать в самом западном городе страны - Калининграде, рассказал собеседник.
Заграницей наиболее популярные направления - Турция и Египет, славящиеся своими демократичными ценами и неплохим сервисом. Для бюджетных вариантов доступна Абхазия, куда можно добраться с пересадкой в Сочи.
Из премиального отдыха Мельник выделил Арабские Эмираты, Кубу, Мальдивы, Шри-Ланку и Венесуэлу.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что Грузия может отбить у Сочи российских туристов.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Беспилотник ВСУ «Лелека-100» обнаружили и посадили под Курском
- Пригожин заявил об отсутствии губернаторской помощи после теракта в Петербурге
- Под Москвой обнаружили разбившийся при тестировании российский беспилотник
- Ирак не пропустил летящий в Египет российский самолет
- Доставка товаров и еды дронами может появиться в РФ уже после 2025 года
- Юрист рассказал, как защититься от незаконных действий коллекторов
- Песков анонсировал встречу Путина с главой Минздрава
- Квартиру Горького в Петербурге выставят на аукцион
- Люди пострадали в результате обстрела Донецка
- Эксперт назвал самые выгодные направления для отдыха на майские праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru