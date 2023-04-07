Эксперт назвал самые выгодные направления для отдыха на майские праздники

Эксперт по туризму Николай Мельник назвал «Вечерней Москве» самые выгодные направления для отдыха внутри страны и за ее пределами.

В майские праздники ожно остановить свой выбор на Красной Поляне в Сочи, считает Мельник. Правда, искупаться в море в это время не получится, так как море будет еще холодным, добавил он.

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В Тюменской области можно поплескаться в горячих источниках, Байкал интересен своим экотуризмом. Можно отправиться в Ленинградскую область с палатками, а также побывать в самом западном городе страны - Калининграде, рассказал собеседник.

Заграницей наиболее популярные направления - Турция и Египет, славящиеся своими демократичными ценами и неплохим сервисом. Для бюджетных вариантов доступна Абхазия, куда можно добраться с пересадкой в Сочи.

Из премиального отдыха Мельник выделил Арабские Эмираты, Кубу, Мальдивы, Шри-Ланку и Венесуэлу.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что Грузия может отбить у Сочи российских туристов.

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ФОТО: РИА Новости
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