Эксперт назвал самые выгодные направления для отдыха на майские праздники

В Тюменской области можно поплескаться в горячих источниках, Байкал интересен своим экотуризмом. Можно отправиться в Ленинградскую область с палатками, а также побывать в самом западном городе страны - Калининграде, рассказал собеседник.

Заграницей наиболее популярные направления - Турция и Египет, славящиеся своими демократичными ценами и неплохим сервисом. Для бюджетных вариантов доступна Абхазия, куда можно добраться с пересадкой в Сочи.

Из премиального отдыха Мельник выделил Арабские Эмираты, Кубу, Мальдивы, Шри-Ланку и Венесуэлу.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что Грузия может отбить у Сочи российских туристов.

