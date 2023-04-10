«Отжиг на майские!» Россиян призвали не жечь траву в праздники

С Пасхи в России начинается самый пожароопасный весенний период, поэтому людям надо прекратить жечь траву по любому поводу, заявил в эфире НСН руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин.

Ранее стало известно, что в Бурятии чуть не сгорело село Солонцы из-за того, что местная администрация проводила профилактический отжиг сухой травы под контролем пожарных-добровольцев.