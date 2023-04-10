«Отжиг на майские!» Россиян призвали не жечь траву в праздники
Кульминация рукотворных пожаров продлится в России с Пасхи до 9 мая, сказал в эфире НСН Григорий Куксин, посетовав на вечную головную боль из-за перебора с «профилактикой».
С Пасхи в России начинается самый пожароопасный весенний период, поэтому людям надо прекратить жечь траву по любому поводу, заявил в эфире НСН руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин.
Ранее стало известно, что в Бурятии чуть не сгорело село Солонцы из-за того, что местная администрация проводила профилактический отжиг сухой травы под контролем пожарных-добровольцев.
«Есть два пика пожароопасности. Один весенний, апрель-май, мы его сейчас проходим. Весной будут гореть практически все южные регионы, где есть открытое пространство. При этом большая часть потерь будет именно сейчас, дома чаще сгорают не от леса, а от травы. Люди тоже погибают каждый год, а под майские праздники будет кульминация этого всего. В Пасху все традиционно идут наводить порядок на кладбище, и это часто превращается вместо праздника в общую беду, уничтоженные населенные пункты, сгоревшие дома и погибших людей. Самый напряженный период для всех служб – с Пасхи по вторые майские праздники. Людям просто надо перестать жечь траву. Тогда у нас больше шансов потушить тех, кто зажег», - сказал Куксин.
По его словам, и простые люди, и пожарные перебарщивают с «профилактикой».
«С профилактическими выжиганиями вечно головная боль, поскольку традиционно их проводят намного больше, чем надо. У людей привычка поджигать траву, чтобы зеленая трава выросла быстрее и красиво было, чтобы мусор не мешал, потому что соседи жгут и так далее. Однако, в этом нет большой потребности. Каждый год это заканчивается тем, что сгорают дома. При этом пожаров намного больше, чем пожарных машин. Даже когда пожарные выжигают, они подают дурной пример населению. Это выдающийся пример, когда выжигали под контролем пожарных и сожгли дома, порывы ветра очень непредсказуемы», - добавил пожарный.
Куксин также объяснил, когда допустимо «профилактическое выжигание».
«На сельхозземлях вообще нельзя жечь, а в населенных пунктах есть одно исключение, и под него подпадает случай в Бурятии. Пока не введен особый противопожарный режим, администрации могут аккуратно проводить выжигание под контролем пожарной охраны и с учетом различных факторов. Второе исключение – это земли лесного фонда: лесники могут выжечь какую-то полосу, чтобы в будущем пожар не прошел по этой территории. Это – профилактическое выжигание, и его не надо путать с отжигом, как технологией тушения, когда выжигается какой-то участок на пути пожара, чтобы его остановить. На пожаре этим можно пользоваться всегда», - отметил глава противопожарного отдела Greenpeace.
Он предупредил, что второй пик пожароопасности наступит в конце лета.
«Во второй половине мая пожары пойдут на спад, а в июне настанет спокойное время, когда зеленая трава уже выросла, а лес еще не просох. Второй пик – это лесные, таежные пожары в регионах, где преобладают леса. Ситуация в июле-августе будет зависеть от погоды. Весной 100% пожаров рукотворные, летом будет 10% пожаров от молний, но они дадут большие площади. Примерно половина российских лесов не охраняется от огня, потому что нет денег», - заключил собеседник НСН.
В середине марта сообщалось о крупном пожаре на территории Астраханского заповедника. Куксин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что местные жители поджигают этот заповедник каждый год.
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