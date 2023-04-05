«Дешевле на треть!»: Грузия может отбить у Сочи российских туристов

Появление в Грузии отелей с системой «все включено» сделает эту страну серьезным конкурентом Сочи в борьбе за российских туристов, заявил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Грузинские отельеры ранее анонсировали планы перевода гостиниц на систему «все включено». Они рассчитывают таким образом переманить часть российских туристов, привыкших отдыхать в Турции.