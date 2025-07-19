Первые туристы из РФ рассказали об отдыхе в КНДР на курорте «Вонсан»
На побережье Японского моря в Северной Корее открылся курорт мирового уровня «Вонсан-Кальма», который одними из первых посетили 13 российских туристов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РБК.
Первые российские путешественники поделились своими впечатлениями от отдыха в КНДР. По данным источника, когда группа россиян столкнулась с отменой рейса, для них был организован новый пустой поезд специально для 13 человек. Туристы отметили высокий уровень пляжной инфраструктуры и гостеприимство в КНДР.
Курорт «Вонсан-Кальма» растянулся на пять км на песчаном пляже. Раньше на его месте располагался военный аэродром, который был преобразован в гражданский аэропорт для приема туристов.
Известно, что его вместимость составляет до 20 тысяч человек. В инфраструктуре курорта есть новые отели, пляжи, аквапарк, парк аттракционов, кинотеатр, кафе и рестораны.
Ранее председатель правления Приморского регионального союза туриндустрии Ольга Кудрявцева в интервью НСН рассказала, что Северную Корея посетили уже около тысячи российских туристов, при этом сейчас нет какого-то бума на это направление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru