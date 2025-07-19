Первые туристы из РФ рассказали об отдыхе в КНДР на курорте «Вонсан»

На побережье Японского моря в Северной Корее открылся курорт мирового уровня «Вонсан-Кальма», который одними из первых посетили 13 российских туристов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РБК.

Первые российские путешественники поделились своими впечатлениями от отдыха в КНДР. По данным источника, когда группа россиян столкнулась с отменой рейса, для них был организован новый пустой поезд специально для 13 человек. Туристы отметили высокий уровень пляжной инфраструктуры и гостеприимство в КНДР.