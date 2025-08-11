В 2025 году начался второй этап федерального проекта «Геология. Возрождение легенды». На этой стадии специалисты сконцентрировали усилия на разведке месторождений дефицитных пород, необходимых для развития приоритетных отечественных производств.



Одна из главных проблем современной добывающей отрасли состоит в том, что крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны.



Не стал исключением и горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Олений ручей» в Мурманской области (СЗФК, группа «Акрон»). Возможности карьера исчерпались в 2023 году, но благодаря геологоразведке удалось найти еще 18 млн тонн руды, что продлит жизнь рудника на еще 5-7 лет.