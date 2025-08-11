«Гномы отдыхают!»: Россия обновляет рекорды добычи руды на фоне санкций
На фоне составления Росгеологией списка дефицитных пород полезных ископаемых горняки СЗФК в Хибинах повышают цели добычи руды с 3,5 до 6 млн тонн в год.
В 2025 году начался второй этап федерального проекта «Геология. Возрождение легенды». На этой стадии специалисты сконцентрировали усилия на разведке месторождений дефицитных пород, необходимых для развития приоритетных отечественных производств.
Одна из главных проблем современной добывающей отрасли состоит в том, что крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны.
Не стал исключением и горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Олений ручей» в Мурманской области (СЗФК, группа «Акрон»). Возможности карьера исчерпались в 2023 году, но благодаря геологоразведке удалось найти еще 18 млн тонн руды, что продлит жизнь рудника на еще 5-7 лет.
Карьер горно-обогатительного комбината "Олений ручей" (СЗФК) в Мурманской области.ФОТО: НСН/Вячеслав Машковский
Сегодня карьер и рудник полностью обеспечивают потребности российских химических предприятий.
Так, 7 августа шахтеры преодолели две важные отметки в добыче руды: из открытого карьера отгрузили юбилейную 50-миллионную тонну, а из подземного - 15-миллионную тонну.
Перед этим в июле в подземном карьере установили новый месячный рекорд добычи руды - 302 тысячи 506 тонн.
Отгрузка 15-миллионной тонны руды из подземного рудника ГОК "Олений ручей"ФОТО: НСН/Вячеслав Машковский
ГНОМЫ ОТДЫХАЮТ!
Генеральный директор «Северо-Западной фосфорной компании» (СЗФК) Евгений Созинов заявил спецкору НСН, что рекорд собираются обновить осенью.
«Мы ожидаем дополнительную поставку техники, и рассчитываем выйти на добычу 320-330 тысяч тонн в месяц. Горная отрасль подразумевает постоянное строительство и движение. Сейчас на подземном руднике у нас и насосы строятся, и конвейеры, и дробилки. Еще 10 лет назад сложно было представить, что все так будет. В хорошем смысле напрашивается выражение «гномы отдыхают», - сказал он.
Рабочие карьера ГОК "Олений ручей" в Мурманской областиФОТО: НСН/Вячеслав Машковский
Созинов также оценил объемы руды, которыми сейчас обладает месторождение.
«Еще как минимум 370 млн тонн руды на нашем месторождении есть. Сейчас добыча породы происходит на глубине до 140 метров, планируется увеличить ее до 600 метров», - поделился гендиректор.
Подземный рудник на глубине 100 метров под землей в ГОК "Олений ручей".ФОТО: НСН/Вячеслав Машковский
ОХОТНИКИ НА ДОБЫЧУ
Основной объем руды сконцентрирован в подземном руднике. Как рассказал его начальник Сергей Сараскин, сегодня под землей работают 554 человека, в будущем планируется расширить количество сотрудников «в подземке» до 704 человек.
В два раза поднять уровень добычи в подземном руднике также поможет вторая вентиляторно-калориферная установка, которую запустили 7 августа.
«Подача воздуха в подземный рудник производится искусственным способом. Сегодня запустили вторую такую установку, дополнительный воздух будет повышать объемы производства. Если сейчас добывается 3,5 млн тонн в год, то в дальнейшем мы рассчитываем на 6 млн тонн в год», - сказал спецкору НСН Сараскин.
Пока еще не раздробленная руда в ГОК "Олений ручей"ФОТО: НСН/Вячеслав Машковский
КАК ДОСТАВЛЯЮТ НАВЕРХ
А глава обогатительной фабрики Георгий Берсенев раскрыл, как доставляют руду из карьера и «подземки» на фабрику, где добывают апатитовый концентрат.
«Из открытого карьера руду доставляют самосвалы, которые вмещают 90 тонн. Внутри горы (рудника) находятся три дробильно-конвейерных комплекса. Когда самосвал «в подземке» наполняется рудой, то подъезжает к ближайшему рудоспуску, скидывает туда материал к одному из дробильных комплексов, там руду дробят на куски до метра и отправляют на ленту, которая непрерывно движется и доставляет сырье наверх на фабрику», - объяснил он спецкору НСН.
Погрузка добытой руды на ленту для доставки наверх из подземного карьераФОТО: НСН/Вячеслав Машковский
Здесь руда измельчается за три этапа и проходит флотацию - процесс извлечения полезного компонента из общего объема руды. Это делается с помощью разности в смачивании материалов.
«Апатит - гидрофобный, воздушная подушка в камере с водой поднимает зерно апатита наверх, а остальная порода остается внизу», - уточнил он.
Стоит отметить, что «Олений ручей» использует для этого не питьевую воду, а частично ту, которая приходит от паводка. Ее выкачивают наружу специальными насосами, установленными внутри горы.
Образцы апатитового концентрата, добытые из рудыФОТО: НСН/Вячеслав Машковский
65 МЛН ТОНН РУДЫ
СЗФК (входит в группу «Акрон») - первая после распада СССР компания, которая построила в России новый горно-обогатительный комбинат в области минеральных удобрений.
В него входят карьер, подземный рудник и фабрика по извлечению из руды апатитового концентрата. На всех трех ключевых участках сотрудники работают 24/7 по сменному 12-часовому графику.
Дробительно-конвейерный комплекс в подземном руднике ГОК "Олений ручей"ФОТО: НСН/Вячеслав Машковский
Работы в открытом карьере ведутся с 2012 года, в подземном - с 2017 года. С начала освоения месторождения горняки добыли 65 млн тонн руды, из которой произвели более 14 млн тонн апатитового концентрата.
Запасы фосфатного сырья в России составляют около 1 млрд 213 млн тонн, что с учётом среднегодовой добычи в 13-14 млн тонн хватит на 89 лет.
Карьер ГОК "Олений ручей" в Мурманской областиФОТО: НСН/Вячеслав Машковский
