Поток иностранных туристов в Россию еще не достиг допандемийного уровня, однако произошел радикальный географический поворот в сторону Азии и Ближнего Востока, объяснил в интервью НСН президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

По данным издания «Коммерсантъ», в первой половине мая количество бронирований гостиниц в России, сделанных иностранцами, увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Шпилько рассказал, откуда едут иностранцы в Россию.