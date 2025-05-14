Древности, но не пляжи: Почему Иран не станет популярным для российских туристов

Иран не заменит россиянам Сочи или, например, пострадавшие от разлива мазута пляжи Анапы. Это страна не для пляжного отдыха, привлекает она туристов другого сорта – как правило тех, кто до закрытия прямых перелетов путешествовали по Европе.

«Для пляжного отдыха Иран не подходит. Это мусульманская страна с определенными порядками, и это далеко не Эмираты и не Египет, которые более демократичны. [Иран] для совершенно другого туриста - того, который раньше ездил в Европу на “экскурсионку”, смотрел там местные достопримечательности, а так как Европа закрыта, то решил посмотреть Ближний Восток. Понятное дело, что россияне поедут в те страны, которые предоставляют нам прямые перелеты, отсутствие каких-то визовых формальностей и в которых есть что посмотреть. Появились прямые рейсы, и турпоток в Иран увеличился. Чем больше будет рейсов, тем больше будет расти интерес к направлению. Но пока я не вижу перспектив, что туда полетят чартерные рейсы. В свое время их пробовали ставить, но это было коммерчески невыгодно», - пояснил гендиректор TEZ TOUR.

По словам Арзуманова, в TEZ TOUR на поездки в Иран поступает не более пяти-семи заявок в месяц.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН рассказал об отсутствии российских туроператоров, которые бы организовывали групповые масштабные туры в Монголию. Подобные поездки, по его словам, интересуют только тревел-блогеров.

