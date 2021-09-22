«От Бурятии до Доминиканы». Куда россиян отпустят на ноябрьские

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что россияне активно бронируют путевки в турецкую Анталью с датами заезда 29-31 октября, чтобы захватить первую неделю ноября, на которую выпадают праздничные даты с 4 по 7 ноября.

По ее данным в Анталье с июня по сентябрь 2021 года отдохнули почти два миллиона россиян, отмечает РИА Новости.

