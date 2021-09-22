«От Бурятии до Доминиканы». Куда россиян отпустят на ноябрьские
Египет, Турция, Греция и Кипр станут главными направлениями зарубежного отдыха россиян в ноябре.
Около полумиллиона россиян воспользовались программой кешбэка, планируя отдых на ноябрьские праздники, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. 4 ноября в России отмечается День народного единства, в связи с этим нас ждут четырехдневные выходные с 4 по 7 ноября.
«Многие уже определились, потому что с 1 октября действует уже, по-моему, пятый этап кешбэка, и можно заранее было заказать туры по стране со скидкой 20%. Почти 500 тысяч человек этим воспользовались и сделали заказы до 25 декабря. В основном это традиционно черноморское побережье, а также Северо-Запад, Золотое Кольцо, Бурятия с Байкалом. Но большинство поедет на юг, ведь это еще и школьные каникулы. Второй сегмент - это отдых у себя в регионе. Люди добавляют себе пару-тройку дней и получается почти полноценный отпуск», - сказал Барзыкин.
По его словам, россияне, предпочитающие зарубежный отдых, выбрали на ноябрьские праздники страны с «коротким плечом» перелетов.
«Кто-то едет за границу – это Египет, Турция, Греция и Кипр. Но их поменьше, потому что и выходные короче, и на Средиземноморье не так тепло. Открывается Египет, он пока дорогой, но к ноябрю будет дешевле. Он, хоть и не субсидируется, но все равно востребован. Расширяются полетные программы, и это одно из основных направлений. И Доминикана открыта, все это хорошо. Но выходные короткие, поэтому люди выбирают либо внутренние направления, либо «короткое плечо» - Стамбул, Кипр или еще куда-то», - заключил собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что россияне активно бронируют путевки в турецкую Анталью с датами заезда 29-31 октября, чтобы захватить первую неделю ноября, на которую выпадают праздничные даты с 4 по 7 ноября.
По ее данным в Анталье с июня по сентябрь 2021 года отдохнули почти два миллиона россиян, отмечает РИА Новости.
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