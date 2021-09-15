Дорого и жарко. Туроператор оценил туры в Египет

По мнению Барзыкина, египетское направление будет пользоваться популярностью у россиян.

Цены на отдых в Египте выровняются после увеличения количества рейсов, объяснил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что средняя стоимость недельного отдыха для двух человек в отелях Египта составит 145 тысяч рублей.

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«Вообще, когда спрос растет, цены повышаются. Что касается Египта, то повышение цен здесь связано с тем, что, хотя перевозка и расширяется, ее недостаточно. Регулярное сообщение дороже, когда его меньше. Цены начнут понижаться, как только дополнительно введут рейсы. Чартеры в Египет ожидаются к октябрю примерно, тогда выровняется ситуация. Объемы перевозки будут расти, и, соответственно, будет удовлетворяться спрос. Мы уверены, что туры будут дешевле. Не в разы, но выйдут на уровень Турции, может, даже чуть ниже. На сегодня Египет дороже Турции на 30-40%», - отметил Барзыкин.

По мнению эксперта, на стоимость туров также влияет слабая готовность принимающей стороны.

«Это комплекс причин. Происходит отлаживание алгоритма отправки-приема, они к такому объему не готовы сейчас. Те перевозки, которые сейчас реализуются, востребованы. Но сейчас там дороговато и жарковато, поэтому можно и подождать. В целом направление будет востребовано, конечно», - подчеркнул вице-президент РСТ.

Ранее в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что Египет всегда был самым дешевым массовым направлением и снова станет таким, если вернутся чартерные рейсы.

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Фото: egyptinrussia.com
ТЕГИ:ТурцияЕгипетТуризмРоссийский Союз Туриндустрии
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