В турецкой Анталье с начала лета отдохнули почти два миллиона россиян

В турецкой Анталье с июня по сентябрь этого года отдохнули почти два миллиона россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет РИА Новости. Также она подчеркнула, что доля наших соотечественников в общем иностранном турпотоке в указанное время составила почти 38%

Кроме того, Ломидзе добавила, что россияне проявляют активный интерес к отдыху на курортах Антальи с заездами в октябре. Она отметила, что пиковые значения – судя по распределению купленных туров – придутся и на самый конец сентября. Россияне активно бронируют путевки в Анталью с датами заезда 29-31 октября, чтобы захватить первую неделю ноября, на которую выпадают праздничные даты с 4 по 7 ноября, отметила исполнительный директор АТОР.

Стало известно, куда россияне поедут отдыхать осенью

А ранее стало известно, что россияне не стали отказываться от поездок в Турцию из-за новых правил въезда в страну вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВак». Об этом ТАСС рассказали туроператоры.

Отмечается, что туристы уже привыкли к частым изменениям въезда в страну во время пандемии и готовы к тому, что правила снова могут измениться.

15 сентября стало известно, что российские туристы, привитые от коронавируса вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», теперь не смогут въехать в Турцию без предоставления ПЦР-теста.

В АТОР ранее объяснили, что Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:АТОРМайя ЛомидзеРоссийские ТуристыТурция
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