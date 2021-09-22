В турецкой Анталье с начала лета отдохнули почти два миллиона россиян

А ранее стало известно, что россияне не стали отказываться от поездок в Турцию из-за новых правил въезда в страну вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВак». Об этом ТАСС рассказали туроператоры.

Отмечается, что туристы уже привыкли к частым изменениям въезда в страну во время пандемии и готовы к тому, что правила снова могут измениться.

15 сентября стало известно, что российские туристы, привитые от коронавируса вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», теперь не смогут въехать в Турцию без предоставления ПЦР-теста.

В АТОР ранее объяснили, что Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших.





