По его словам, парадокс локализации заключается в том, что в итоге привезти автомобиль из Китая выходит дешевле, чем собрать такой же в России.



«Процесс локализации предназначен для того, чтобы снизить стоимость, однако в реальности все получается ровно наоборот. Все получается дороже, чем импортировать из Китая, несмотря на утильсбор. Нужно смотреть, как будет складываться экономика этого производства», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в России новые автомобили подорожали на 1,5–3% с начала 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

