В Липецкой области обрушилась крыша автозавода «Моторинвест»
Крыша одного из цехов автозавода «Моторинвест» обрушилась в Липецкой области. Как пишет RT, об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, причиной обрушения, по предварительным данным, стало скопление снега на крыше.
Губернатор отметил, что спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек, но не исключено, что под ними могут находиться ещё люди.
«Организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Ранее в прокуратуре Кемеровской области заявили, что крыша двухэтажного 12-квартирного дома в Кемерове была частично повреждена из-за скопления снежных масс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
