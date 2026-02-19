В Липецкой области обрушилась крыша автозавода «Моторинвест»

По его словам, причиной обрушения, по предварительным данным, стало скопление снега на крыше.

Губернатор отметил, что спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек, но не исключено, что под ними могут находиться ещё люди.

«Организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Ранее в прокуратуре Кемеровской области заявили, что крыша двухэтажного 12-квартирного дома в Кемерове была частично повреждена из-за скопления снежных масс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

