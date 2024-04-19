«Тяжелый сезон»: Туристов предупредили об овербукинге на российских курортах

В России наблюдается нехватка отелей и гостиниц на всех туристических направлениях, путешественники этим летом могут столкнуться с овербукингом, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН. Он отметил, что спасает ситуацию только частный сектор, который завышает цены в разы.

В отелях Кавминвод и Дагестана на лето практически закончились места. Туристы бронировали путёвки и гостиницы с зимы. Об этом рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, граждане покупают пакетные туры за 4-6 месяцев до начала сезона отпусков. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что в Калининградской области спрос на летние туры вырос за год на 40%.