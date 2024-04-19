«Тяжелый сезон»: Туристов предупредили об овербукинге на российских курортах
Нехватка отелей и гостиниц наблюдается по всем внутренним направлениям, заявил НСН Сергей Голов.
В России наблюдается нехватка отелей и гостиниц на всех туристических направлениях, путешественники этим летом могут столкнуться с овербукингом, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН. Он отметил, что спасает ситуацию только частный сектор, который завышает цены в разы.
В отелях Кавминвод и Дагестана на лето практически закончились места. Туристы бронировали путёвки и гостиницы с зимы. Об этом рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, граждане покупают пакетные туры за 4-6 месяцев до начала сезона отпусков. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что в Калининградской области спрос на летние туры вырос за год на 40%.
«На помощь нашим туристам придет частный сектор, который, к сожалению, никак не регулируется. Сейчас только середина апреля, купить на лето что-то можно, но цена возрастает в разы. Мы хотим, чтобы внутренний туризм развивался большими шагами, но объектов размещения не хватает. Есть вопросы, этот сезон будет тяжелым. Будут и овербукинги, когда покупаете одно, а получаете другое. Будем выживать», - рассказал он.
По его словам, на менее популярных направлениях гостиниц еще меньше, а частный сектор продает места размещения иностранным туристам.
«На других направлениях гостиниц еще меньше. В Иркутске, например, где Байкал, практически нет объектов размещения. А с учетом покупательской способности того же Китая иностранные туристы выигрывают по платежеспособности. Местные владельцы размещения просто продают места заграничным туристам», - заключил собеседник НСН.
В России наблюдается катастрофическая нехватка отелей четырех-пяти звезд, чем пользуются отельеры Сочи, заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН». По его словам, цены на размещение в более премиальных отелях за год выросли до 20%.
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