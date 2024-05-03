Популярность автотуризма в России выросла на 15% за год

Самые востребованные направления - озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%), Крым (32%).

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в России. Она должна в том числе определять условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривать реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток.

Маршрут Санкт-Петербург — Владивосток сегодня не пользуется популярностью из-за отдаленности городов друг от друга и из-за недостатка рекламы. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявила директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова.

