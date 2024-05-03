Популярность автотуризма в России выросла на 15% за год

Популярность автотуризма в России выросла на 15% за год, показал опрос координационного центра правительства РФ.

Так, в 2024 году 65% россиян планируют провести отпуск «на колесах», в прошлом году 53% заявили о планах на автомобильное путешествие, а в 2022 году – 38% граждан.

Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черного моря

Самые востребованные направления - озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%), Крым (32%).

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в России. Она должна в том числе определять условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривать реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток.

Маршрут Санкт-Петербург — Владивосток сегодня не пользуется популярностью из-за отдаленности городов друг от друга и из-за недостатка рекламы. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявила директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ОпросТуристыАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры