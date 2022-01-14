Россиянам разрешили вакцинные туры в Турцию
Минздрав Турции объявил, что прибывающие в страну российские туристы могут привиться двухкомпонентными вакцинами от коронавируса от Pfizer и Sinovac, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В сообщении говорится, что к оказанию такой услуги готовы многие турецкие клиники. При этом нет необходимости записываться заранее, для выполнения процедуры достаточно загранпаспорта. Стоимость одного укола - 400 турецких лир (примерно 2200 рублей).
По мнению туроператоров, спрос на данное направление может занять до 20% рынка вакцинных туров. Кроме Турции привиться зарубежными вакцинами россияне могут в Сербии, Хорватии, Армении и других странах.
Ранее в компании Pfizer объявили, что работают над созданием новой версии вакцины, которая будет эффективна против штамма коронавируса «омикрон», сообщает РИА ФАН.
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