Россиянам разрешили вакцинные туры в Турцию

В сообщении говорится, что к оказанию такой услуги готовы многие турецкие клиники. При этом нет необходимости записываться заранее, для выполнения процедуры достаточно загранпаспорта. Стоимость одного укола - 400 турецких лир (примерно 2200 рублей).

По мнению туроператоров, спрос на данное направление может занять до 20% рынка вакцинных туров. Кроме Турции привиться зарубежными вакцинами россияне могут в Сербии, Хорватии, Армении и других странах.

Ранее в компании Pfizer объявили, что работают над созданием новой версии вакцины, которая будет эффективна против штамма коронавируса «омикрон», сообщает РИА ФАН.

