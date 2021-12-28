Россияне потратили на вакцинные туры за границу почти 310 млн рублей
Россияне потратили на вакцинные туры за рубеж около 310 млн рублей, за прививкой от коронавируса из страны выезжали более 6 тысяч граждан. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
По данным АТОР, точной статистики по прививочным турам нет.
«Но, по оценкам туроператоров, их суммарное количество более 6 тыс. человек. Учитывая среднюю стоимость тура, можно предположить, что россияне потратили на вакцинные туры совокупно около 310 млн рублей», — приводит сообщение ассоциации ТАСС.
Как отмечают туроператоры, еженедельно они обрабатывают до 100 заявок от россиян, желающих сделать прививку от коронавируса за границей. Лидером среди стран для вакцинного туризма стала Хорватия, за ней следуют Сербия и Болгария. Также россияне выезжают за прививкой в Грецию, Словению, Германию и Армению.
Между тем турфирмы прогнозируют рост спроса на вакцинные туры на фоне решения российских властей о выдаче QR-кодов после прививки зарубежными препаратами от коронавируса, пишет РИА ФАН. Число поездок за рубеж может вырасти с 3 до 10 тысяч в месяц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Лавров предложил расширить число регионов для переселения соотечественников
- В Роскачестве нашли кишечную палочку в готовых мясных паштетах
- Лавров: Москва будет отстаивать свои интересы на переговорах с США
- Мясников рассказал об опасности обезболивающих при похмелье
- Россияне потратили на вакцинные туры за границу почти 310 млн рублей
- Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость в России пройден
- СК проверит информацию о жестоком обращении с ребенком в кировском детском саду
- В ЦБ выразили надежду на снижение инфляции к концу 2022 года
- Туроператоры пожаловались в Роспотребнадзор на невыплату компенсаций по страховке пьяным туристам
- Косачев: Россия имеет право защищать своих граждан за рубежом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru