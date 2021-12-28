Россияне потратили на вакцинные туры за границу почти 310 млн рублей

Россияне потратили на вакцинные туры за рубеж около 310 млн рублей, за прививкой от коронавируса из страны выезжали более 6 тысяч граждан. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Россия заняла пятое место по экспорту вакцин от коронавируса

По данным АТОР, точной статистики по прививочным турам нет.

«Но, по оценкам туроператоров, их суммарное количество более 6 тыс. человек. Учитывая среднюю стоимость тура, можно предположить, что россияне потратили на вакцинные туры совокупно около 310 млн рублей», — приводит сообщение ассоциации ТАСС.

Как отмечают туроператоры, еженедельно они обрабатывают до 100 заявок от россиян, желающих сделать прививку от коронавируса за границей. Лидером среди стран для вакцинного туризма стала Хорватия, за ней следуют Сербия и Болгария. Также россияне выезжают за прививкой в Грецию, Словению, Германию и Армению.

Между тем турфирмы прогнозируют рост спроса на вакцинные туры на фоне решения российских властей о выдаче QR-кодов после прививки зарубежными препаратами от коронавируса, пишет РИА ФАН. Число поездок за рубеж может вырасти с 3 до 10 тысяч в месяц.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры