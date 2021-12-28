Россияне потратили на вакцинные туры за границу почти 310 млн рублей

По данным АТОР, точной статистики по прививочным турам нет.

«Но, по оценкам туроператоров, их суммарное количество более 6 тыс. человек. Учитывая среднюю стоимость тура, можно предположить, что россияне потратили на вакцинные туры совокупно около 310 млн рублей», — приводит сообщение ассоциации ТАСС.

Как отмечают туроператоры, еженедельно они обрабатывают до 100 заявок от россиян, желающих сделать прививку от коронавируса за границей. Лидером среди стран для вакцинного туризма стала Хорватия, за ней следуют Сербия и Болгария. Также россияне выезжают за прививкой в Грецию, Словению, Германию и Армению.

Между тем турфирмы прогнозируют рост спроса на вакцинные туры на фоне решения российских властей о выдаче QR-кодов после прививки зарубежными препаратами от коронавируса, пишет РИА ФАН. Число поездок за рубеж может вырасти с 3 до 10 тысяч в месяц.

