«Опасно и дорого»: Безвиз не увеличит поток российских туристов в Иорданию
В Иордании множество достопримечательностей, это очень красивая страна, но из-за стоимости отдыха годовой поток туристов не превысит 10 тысяч человек, сказал НСН Артур Мурадян.
Популярность Иордании среди российских туристов крайне низкая — это объясняется отсутствием рейсов из России в главный курортный город страны и запретом на продажу туров в Иорданию, который действует с начала спецоперации Израиля в секторе Газа. Об этом НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Россия и Иордания близки к введению безвизового режима, документ находится на заключительной стадии согласования. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на посольство России в королевстве. Отмечается, что в октябре иорданский авиаперевозчик Royal Jordanian планирует возобновить прямые рейсы между столицами. Амман, несмотря на давление Запада, продолжает наращивать взаимодействие с Москвой. Оживлению российско-иорданских отношений способствует близость подходов по региональным и глобальным вопросам. Мурадян заявил, что безвиз не приведет к наплыву туристов в Иорданию.
«Сейчас популярность у направления крайне низкая, несмотря на наличие прямых рейсов. Связано это в первую очередь с запретом туроператорам реализовывать туры в Иорданию, который действует с момента начала спецоперации Израиля в Секторе Газа. Отмена визы никак не повлияет на турпоток, поскольку текущее визовое правило является некой формальностью. Основные потоки в Иорданию формировались рейсами в Акабу, а сейчас все рейсы направляются только в столицу, в Амман. С пляжной точки зрения, конечно, интересен курорт Акаба, который находится на Красном море, но туда пока рейсы не планируются. Соответственно, до восстановления рейсов в Акабу каких-то существенных объемов Иордания не увидит, даже если отменит визу. Но в первую очередь нужно, чтобы МИД и Минэкономразвития отменили ограничения для организованных путешествий», — сказал Мурадян.
Собеседник НСН назвал Иорданию очень красивой страной, но при этом отметил, что из-за дороговизны турпоток в нее не превысит 10 тысяч туристов в год.
«Страна, безусловно, прекрасная. Там самый большой бассейн Мертвого моря, там долина реки Иордан, интересна и столица. Но туризм туда не станет массовым, потому что Иордания — не совсем бюджетное направление. При лучшем раскладе туда будут приезжать 10 тысяч туристов в год, только если появятся прямые рейсы в Акабу», — подытожил он.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что прямые перелеты между Россией и Иорданией всколыхнут рынок, однако спрос на это направление среди россиян будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке.
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